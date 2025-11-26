Lülsfeld (dpa/lby) - Eine technische Störung in einem Umspannwerk hat am Mittwochvormittag für einen größeren Stromausfall in mehreren Gemeinden in Unterfranken gesorgt. In der Spitze seien etwa 30.000 Haushalte kurzzeitig ohne Strom gewesen, teilte der Energieversorger ÜZ Mainfranken am Abend mit. Betroffen waren demnach unter anderem Wiesentheid, Volkach, Gerolzhofen, Röthlein sowie weitere kleinere Orte und Ortsteile in der Region. Ursache sei eine Fehlfunktion in einem Steuerschrank gewesen. Bis zum Mittag seien aber dann alle betroffenen Bereiche wieder am Netz gewesen.