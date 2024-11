Energie kontra Naturschutz: Umweltschützer warnen vor Wasserkraftprojekten im Alpenraum

München/Innsbruck (dpa/lby) - Umweltschützer aus Deutschland und Österreich fordern die Absage von zwei geplanten Wasserkraftprojekten im Alpenraum. Konkret richtet sich die Kritik gegen den Neubau des Wasserkraftwerks im Tittmoninger Becken am Fluss Salzach in Bayern und gegen den Ausbau des Kraftwerks im Kaunertal in Tirol. Aus Sicht der Umweltschutzorganisationen Global 2000 und Bund Naturschutz (BN) in Bayern müssten sich die bayerische Staatsregierung und die Tiroler Landesregierung gegen die Bauvorhaben stellen und sich stattdessen für eine naturverträgliche Energiewende einsetzen. Auch andere Verbände wie der Deutsche Alpenverein oder WWF laufen gegen die Pläne Sturm.