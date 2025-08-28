Energie: Grünen-Politiker warnt vor Rückschritten bei Energiewende

Kellner sieht Reiche unter Handlungsdruck
Kellner sagte weiter: "Im Wirtschaftsministerium stapeln sich die Entscheidungen." Er nannte den geplanten Industriestrompreis, sogenannte Klimaschutzverträge, die Reform des Heizungsgesetzes sowie die Kraftwerksstrategie - die Bundesregierung plant eine staatliche Förderung für den Bau neuer Gaskraftwerke als "Backups" für die schwankende Stromversorgung aus Wind- und Solarstrom. "Der Handlungsdruck wird immer größer, es passiert aber wenig", so der Energiepolitiker. "Das Ministerium muss nun Entscheidungen treffen."