Dannenberg spricht von "kommunikativem Desaster"

Er selbst habe die Kurzfristigkeit der Entscheidung im vergangenen Jahr kritisch gesehen. "Das Projekt wurde letztes Jahr am 31. August öffentlich gemacht, sieben Tage später hat dann darüber der Stadtrat abgestimmt. Das war ein kommunikatives Desaster", sagte Dannenberg, der damals noch Bürgermeister und Beigeordneter in der Stadtverwaltung war. Die Sorgen von Electronicon oder der Bauernverbände hätte man sich anhören müssen. Electronicon beschäftigt in seinem Geraer Hauptwerk nach eigenen Angaben etwa 360 Menschen.