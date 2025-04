Milliardenfonds mit Fokus auf grüne Infrastruktur

CVC DIF mit Hauptsitz in Amsterdam ist die Infrastruktursparte des globalen Investmentunternehmens CVC Capital Partners. Der Fonds investiert unter anderem in Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur. Weltweit verwaltet CVC DIF rund 19 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln.