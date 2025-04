Ostdeutschland als Wasserstoff-Drehscheibe

Zu den wichtigsten Vorhaben zählt der Energiepark Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt, wo bis Ende 2025 ein 30-Megawatt-Elektrolyseur entstehen soll. Noch im April will der Leipziger Fernleitungsnetzbetreiber Ontras eine 25 Kilometer lange Leitung nach Leuna in Betrieb nehmen. "Diese wird zugleich das erste Teilstück des Wasserstoff-Kernnetzes in Ostdeutschland sein", erklärte Technikvorstand Hans-Joachim Polk.