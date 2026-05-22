Das Problem ist seit Jahren bekannt: Das Stromnetz im Grabfeld ist am Limit. So klagen beispielsweise Unternehmen im Industriegebiet Thüringer Tor (ITT) immer wieder über ärgerliche Unterbrechungen, die bis zum Stillstand von Maschinen führen. Andererseits können Betreiber von Photovoltaik-Anlagen umweltfreundlich erzeugten Strom nicht ins Netz einspeisen, sondern maximal für den Eigenbedarf nutzen. Und dass der Stromverbrauch auch hierzulande weiter zunehmen wird, Stichwort E-Autos, ist kein Geheimnis.