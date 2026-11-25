Bierwang (dpa/lby) - Das Energieunternehmen Uniper will seinen großen unterirdischen Gasspeicher Bierwang im Osten Oberbayerns für 120 Millionen Euro vergrößern und modernisieren. Das Speichervolumen von derzeit 820 Millionen Kubikmeter Gas soll bis 2030 um 40 MiIllionen Kubikmeter erhöht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Mit modernisierter Technik will Uniper den Speicher künftig sowohl schneller befüllen als auch das Gas schneller wieder ins Leitungsnetz und zu den Verbrauchern ausleiten können. Einen zweiten - und noch größeren - Gasspeicher in Breitbrunn unweit des Chiemsees allerdings will Uniper stilllegen lassen.