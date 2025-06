Straßburg - Bis Ende 2027 soll nach dem Willen der EU-Kommission kein Gas aus Russland mehr in die Europäische Union importiert werden. Denn anders als für etwa Öl und Kohle gibt es wegen Abhängigkeiten bislang keine Gas-Sanktionen. An diesem Dienstag will die EU-Kommission ihre konkreten Pläne für ein Ende der Gaseinfuhren vorstellen. Was hat die Behörde vor? Fragen und Antworten.