Energie: EU importiert russisches LNG im Wert von 4,5 Milliarden Euro

Was will die Behörde genau?

Für langfristige Lieferverträge soll das Verbot laut einem Kommissionsvorschlag von Juni ab dem 1. Januar 2028 greifen. Gasimporte im Rahmen von kurzfristigen Verträgen will die Kommission schon in einem knappen Jahr verbieten, ab dem 17. Juni 2026. Wird auf Basis von nun noch abgeschlossenen, neuen Verträgen noch russisches Gas bezogen, so soll dieses ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr eingeführt werden dürfen. Grundlage für die Pläne sollen das EU-Handels- und EU-Energierecht sein.