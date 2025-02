Energie: Eon: Bayerns Solaranlagen 2024 bundesweit am produktivsten

Die Berechnung basiert auf einer Auswertung der regionalen Daten des Deutschen Wetterdiensts. Hinter Bayern folgen im Bundesländer-Vergleich Sachsen mit 9.410 Kilowattstunden und Berlin mit 9.350. Den bundesweiten Durchschnittswert schätzen die Fachleute des Energiekonzerns auf 8.960 kWh. Die größte monatliche Solarstromproduktion fiel demnach aber nicht in Bayern an, sondern sehr viel weiter nördlich: im Mai in Schleswig-Holstein mit 1.435 Kilowattstunden pro Anlage. Laut Eon sind in Bayern derzeit über 744.000 private Solaranlagen in Betrieb, Balkonkraftwerke nicht mitgerechnet.