Energie: Eigenheimbesitzer planen häufig mit Sonnenstrom

München - Der Anteil von Eigenheimen mit Photovoltaikanlage könnte in den kommenden Jahren deutlich steigen. In einer Umfrage von Allensbach im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland gaben 36 Prozent der Menschen, die im eigenen Haus wohnen an, bereits eine Solaranlage zu haben. Weitere 29 Prozent sagten, zwar noch keine Anlage zu besitzen, sich aber in den kommenden fünf Jahren eine anschaffen zu wollen. Sollten diese Ankündigungen umgesetzt werden, stiege der Anteil der Eigenheime mit Solar auf knapp zwei Drittel.