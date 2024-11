München (dpa/lby) - Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) will nicht mehr juristisch gegen den Bau der Stromtrasse Südostlink bei Wunsiedel vorgehen. Zwar kritisiere man weiterhin das Konzept der großen Stromtrassen, jedoch sehe der Verband "in einzelnen Abschnitten keine Möglichkeiten, Trassen zu verhindern", teilte der BN in München mit.