Ludenhausen/Reichling (dpa/lby) - Die umstrittene Bohrung nach Erdgas in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) ist nach Ansicht des dortigen Bürgermeisters Johannes Hintersberger trotz Protesten nicht zu stoppen. "Die Bohrung ist nicht mehr aufzuhalten", sagte der Kommunalpolitiker am Montagabend bei einer Informationsveranstaltung für die Bürger in Ludenhausen.