Energie: Bayern will mehr Öl aus Kasachstan

Astana/München (dpa/lby) - Bayern will in Zukunft mehr Rohöl aus Kasachstan importieren. "Das ist in der aktuellen Situation an der Straße von Hormus ein absoluter Lichtblick für Bayern. Es erhöht langfristig unsere Energiesicherheit", sagte Bayerns Europaminister Eric Beißwenger (CSU) nach Angaben der Staatskanzlei bei seinem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana. Wie viel Öl künftig konkret geliefert werden soll, blieb aber offen. Die Staatskanzlei selbst sprach nach dem Treffen mit dem kasachischen Energieminister Jerlan Akkenschenow von einem "überraschenden Erfolg".