Wer durch den Landkreis Hildburghausen fährt, sieht sie an vielen Stellen: große, dunkelgrüne Hauben, die sich über Behältern wölben – mal prall gefüllt, mal weniger aufgebläht. Sie stehen meist in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben, etwa in Ehrenberg, Pfersdorf oder Schackendorf. Doch was steckt darunter? Unter den Folien produzieren Bakterien eine Quelle erneuerbarer Energie: Biogas.