Energie Aus für Verbrenner-Aus könnte E20 an die Tankstelle bringen

Bilger sieht beim Ladenetz Nachholbedarf in anderen Ländern

Mit den Lademöglichkeiten für E-Autos ist es laut Bilger europaweit nicht überall zum Besten bestellt. "Nicht jeder hat eine Lademöglichkeit zu Hause oder bei der Arbeit", sagte der Minister. "Wir sind in Deutschland sehr gut mit unserem öffentlichen Ladenetz aufgestellt. Aber andere Länder in Europa, für die das Verbrenner-Verbot auch gelten soll, haben noch sehr viel nachzuholen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur." In vielen Ländern der Welt werde der Umstieg auf E-Autos länger dauern, aber auch dorthin sollten deutsche Autohersteller in Zukunft exportieren.