Der Zella-Mehliser Motorsportler Oliver Ritz musste auch beim letzten Auftritt des Jahres beim Classic-Enduro in Eberstedt bei Weimar verletzungsbedingt passen. „Vom Doc gab es wegen eines verdrehten Fußes auch ebenso verdrehte Augen zu einem möglichen Start“, was letztlich aber nicht weiter schlimm war. Geht es doch üblicherweise beim letzten Rennwochenende der Classic-Piloten meist vor allem darum, noch einmal zusammen zu kommen und ein wenig Benzin-Gespräche zu führen und die Fahrerlager-Stimmung fürs kommende Jahr zu kompensieren.