Die Männer aus Zella-Mehlis und Suhl wollten bei der Vintage Trophy in Zschopau am vergangenen Wochenende vor allem zwei Missionen erfüllen: In der Team-Wertung unter den ersten zehn Platzierten sein und den Namen Simson noch ein Stück weiter in die Welt tragen. Beides ist gelungen. Oliver Ritz (46), Jens Ziegenhahn (60) und Matthias Heller (54) sowie Janek Ritz, der mit seinen 17 Lenzen der jüngste Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft war und dank einer Ausnahmegenehmigung auf der 250er Honda in der Einzelwertung teilnehmen konnte, sind als Underdogs, also als Außenseiter, an den Start gegangen.