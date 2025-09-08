Am vergangenen Wochenende herrschte in der Gemeinde Föritztal im Ortsteil Neuhaus-Schierschnitz Ausnahmezustand. Der Grund hierfür war ein schöner. Nach sechs Jahren Pause fand die Champion East Enduro Challenge, ein wahres Motorsportevent, unter der Organisation und Durchführung des MC Isolator, statt. Schon die Nennung vor dem Event musste nach wenigen Stunden geschlossen werden, da die mehr als 500 Startplätze, sofort ausgebucht waren.