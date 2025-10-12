Auch in dieser Begegnung zwischen dem SV Schott Jena und dem SV 09 Arnstadt blieben sich beide Kontrahenten treu und lieferten sich im Achtelfinale des Thüringenpokals eine torreiche, hochklassige und spannende Partie. Am Ende nahmen die Hausherren erfolgreich Revanche für die 2:3- Niederlage im Punktspiel vor drei Wochen. Dabei hätte das Spiel auch für die stark aufspielenden Nullneuner ausgehen können, die sich mehrere gute Torgelegenheiten herausspielten.