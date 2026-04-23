Und da Fernsehkapitän Peters großer Fan von James Last war, legte er auch dessen Musik auf, sobald Peters in Sicht kam. "Und es dauerte nicht lange und auch Peters ist durch den Saal getanzt", berichtet Schumann.

Transatlantik-Schiff mit längster Historie

1985 verkaufte die DDR dann das Schiff und ersetzte es durch die größere und viel modernere "Arkona". Wie das DDR-Museum schreibt, war die einstige "Völkerfreundschaft" dann unter wechselndem Namen und Eigentümern im Einsatz - als das am längsten im Dienst befindliche Transatlantik-Schiff der Welt.