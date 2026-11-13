"Wir hatten einen schweren Wahlabend", räumte Herbst beim Parteitag ein. Daher sei auch nicht alles durchsetzbar gewesen, was sich die Partei erhofft habe. Bei der Landtagswahl hat die Linke 6,5 Prozent erzielt - ein deutlicher Verlust gegenüber 2021 (9,9 Prozent). Es sei kein Geheimnis, dass seine Partei nicht in allen Fragen mit SPD und Grünen übereinstimme, aber durchgesetzt habe sich die Linke etwa bei ihrem Widerstand gegen die Militarisierung. Es werde keine Landesbürgschaften für den Bau von Kriegsschiffen geben.