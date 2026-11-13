Güstrow - Der erste Schritt zur Verabschiedung des Koalitionsvertrags in Mecklenburg-Vorpommern ist getan: Die Linke hat auf einem Parteitag dem Vertrag zugestimmt. Für den Antrag stimmte eine große Mehrheit der 84 Delegierten - bei 7 Enthaltungen. Der Landesvorsitzende Hennis Herbst hatte die Genossen um Zustimmung für den Vertrag gebeten, "nicht weil er perfekt ist, sondern weil wir konkrete Verbesserungen erreichen können". Die Entscheidung fiel nach der Generaldebatte um 20.30 Uhr. Zuvor hatten Delegierte den Vertrag auch kritisiert - etwa die Aufgabe des Bildungsministeriums.