Das Freibad im Hammergrund in Ilmenau will in diesem Jahr am 30. Mai in die Saison starten. Was nach außen wie ein einzelner Termin im Kalender wirkt, ist für das Team im Hintergrund ein mehrwöchiger Kraftakt. „Im Durchschnitt brauchen wir vier bis acht Wochen zur Vorbereitung des Freibads – mindestens“, sagt Yannick Röser, Fachangestellter für Bäderbetriebe. Begonnen wurde in diesem Jahr bereits im März. „Dann war Ostern, und durch die vielen Feiertage hat sich alles verzögert. Effektiv angefangen haben wir Ende April.“