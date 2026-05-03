Madrid - Nach der brutalen Lehrstunde durch Dominator Jannik Sinner suchte Alexander Zverev erst gar keine Ausrede - er entschuldige sich gar für seinen teils desaströsen Auftritt. "Zuallererst: super sorry für das Finale, es war nicht mein bester Tag", sagte der deutsche Tennisstar bei der Siegerehrung und bekam aufmunternden Applaus von den Zuschauern im Manolo Santana Stadion. Der konnte Zverev nach der 1:6, 2:6-Demütigung beim Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid und der neunten Niederlage in Folge gegen Sinner aber nur bedingt trösten, auch wenn er bei seiner Sektdusche für den Sieger schon wieder lächeln konnte.