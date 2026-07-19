Flexibilität: Spaniens Spiel ist auf Ballbesitz und Kontrolle ausgerichtet - aber nicht nur. Wenn sein Team für etwas bekannt sei, dann dafür, dass es sich je nach Situation anpassen könne, sagte Kapitän Rodri vor dem Finale. "Wir sind eine sehr komplette Mannschaft und deshalb sind wir hier", betonte der Mittelfeldstar. Gegen Argentinien erwarte er ein extrem physisches Spiel, so der 30-Jährige. Ruhen die Spanier weiter so in sich wie bisher, dürften sie aber auch mögliche Provokationen der Südamerikaner nicht aus dem Tritt bringen.