Endspiel gegen Spanien Handballern droht EM-Debakel - Heftige Kritik an Gislason

Will sich die DHB-Auswahl nicht auf die Schützenhilfe der Österreicher verlassen, muss gegen Spanien ein Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied her. Dann wäre der Olympia-Zweite im Falle eines Sieges von Serbien beim Dreiervergleich definitiv Gruppenzweiter vor Spanien.

Optimal wäre, wenn die DHB-Auswahl gegen Spanien gewinnt und Serbien zuvor gegen Österreich maximal unentschieden spielt. Nur dann würde das deutsche Team mit 2:0 Punkten in die Hauptrunde starten. Selbst eine Niederlage könnte bei einer bestimmten Konstellation zum Weiterkommen reichen. Doch mit solch detaillierten Rechenspielen will sich im deutschen Team niemand befassen. "Wir müssen gewinnen, sonst fahren wir wohl nach Hause", sagte Gislason.

Wolff: Wir hatten selten solch einen Druck

Nach der desaströsen Chancenverwertung gegen Serbien erscheint ein Topauftritt des Olympia-Zweiten keine 48 Stunden später kaum vorstellbar. "Wir hatten selten solch einen Druck und müssen schauen, dass wir gegen Spanien ein anderes Gesicht zeigen. Es gilt, sich gegenseitig Mut zu machen und top motiviert ins Feld zu ziehen", appellierte Torhüter Andreas Wolff an seine Mitspieler.

Knorr forderte, Frust und Enttäuschung in Energie umzuwandeln. "Wir können das nur gemeinsam hinbekommen. Dafür muss jeder bereit sein", erklärte der Rückraumspieler. Kapitän Golla versicherte: "Wir werden uns aufrichten und es gegen Spanien besser machen. Wir haben ein klares Ziel, das wir erreichen müssen". Das Ziel hieß einmal Halbfinale. Doch daran denkt bei Deutschlands Handballern aktuell wohl niemand.