Ob im Tor gegen die Südafrikaner die bald 41 Jahre Torwart-Ikone Guillermo Ochoa bei dessen sechster WM stehen wird – darüber lässt Aguirre Fans und alle anderen noch rätseln. Bei seinem Kader setzt er jedenfalls auf Routiniers gepaart mit frischen neuen und jungen Kräften.

Südafrikas Chance, "Geschichte umzuschreiben"

Gegner Südafrika kehrt nach 16 Jahren zurück auf die WM-Bühne. 2010 selbst der Gastgeber, verpasste die Bafana Bafana danach jeweils die Endrunde. Es sei "auch eine Chance, Geschichte umzuschreiben", hieß es in der südafrikanischen Zeitung "The Citizen" bereits. Die um einen Tag verspätete Anreise wegen teilweise noch ausstehender Visa und der Zorn des Sportministers darüber sollten vergessen sein.

Für wen die Luft gleich nach dem ersten Spiel dieser WM dünner wird, muss sich zeigen. Dicke Luft herrscht seit Tagen in Mexiko-Stadt an anderen Orten. Die Lehrerproteste gegen Rentenmaßnahmen, aber auch Transporteure und Bauern drohen mit Blockaden. Und Angehörige wollen die Bühne des Milliardenspektakels WM nutzen, um auf die 130.000 verschwundenen Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen.