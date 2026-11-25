"Ich habe das Gefühl, dass sich das Zeitfenster für uns ein bisschen schließt", sagte der 29-Jährige angesichts der Altersstruktur im deutschen Team: "Und ich möchte jede Chance nutzen, den Davis Cup zu gewinnen." Deswegen flog er von den ATP Finals in Turin auch nicht direkt in den Urlaub auf die Malediven, sondern hängt eine Woche dran - trotz seiner Sprunggelenk-Probleme. Am Tag vor dem Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Großbritannien bewegte sich Zverev im Training aber flüssig und scheinbar problemlos.