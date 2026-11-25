Bologna - Als Deutschland vor 33 Jahren zum bislang letzten Mal die laut Boris Becker "hässlichste Salatschüssel der Welt" gewann, war Alexander Zverev nicht mal geboren. Die glorreichen Zeiten im Davis Cup haben ihn durch Erzählungen, alte Videos und seine Familie dennoch geprägt und stacheln den Weltranglistenersten an, beim prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb selbst einmal zu triumphieren. Die diesjährige Enderunde in Bologna ist vielleicht sogar die letzte Chance seiner in die Jahre gekommenen Generation.