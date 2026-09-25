Ilmenau und seine Teiche, es scheint einfach keine runde Sache werden zu wollen. Viele werden sich noch an die Misere um den Brandenburger Teich erinnern. Beim Gewässer im Naherholungsgebiet wurden 2016 so massive Schäden am Damm festgestellt, dass er abgelassen werden musste. Anschließend stand er jahrelang leer, weil es unterschiedliche Auffassungen zur Art der Sanierung gab. Später kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Sanierung der Pfaffenteiche im Ortsteil Roda. Und nun macht der nächste Teich seit Monaten Probleme: der Teich im Tirgu-Mures-Park direkt an Eis- und Schwimmhalle.