Die historische Steinkanzel der Stadtkirche „Unserer lieben Frauen“ in Heldburg steht wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Sie ist nicht irgendeine Kanzel, sondern die älteste protestantische der Welt. In die Anfang des 16. Jahrhunderts gerade im Bau befindliche Kirche wurde sie 1536 gerückt. Als Stifter gilt der damalige Heldburger Superintendent Friedrich Schwalbe. Geschaffen aber hat sie Bildhauer Bernhard Friedrich aus Halle. Voruntersuchungen zeigten, die Kanzel-Bilder gehen auf Vorlagen von Lucas Cranach des Älteren zurück. Das schreibt Susanne Pohler, Referentin Kunst- und Kulturgut Südregion der Evangelischen Landeskirche, in einem Artikel.