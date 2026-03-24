Kreatives mit Kindern (oder ohne)
Womöglich inspirieren Frühling und Sonne zu kreativen Projekte? Malen oder basteln sind Beispiele, wie sich die aufblühende Natur verewigen lässt, Fotos werden im Abendlicht besonders stimmungsvoll. Alternativ kann es auch schön sein, Schneeglöckchen und Krokusse einfach zu bewundern. Mit Glück lassen sich sogar ein paar Hummeln oder Schmetterlinge blicken. Zur Osterzeit bietet sich an, einen Osterstrauß zusammenzustellen oder Eier zu färben.
Was an den Feiertagen möglich ist
Wem das morgendliche Aufstehen nach der Zeitumstellung allzu schwerfällt, für den gibt es zumindest einen Trost: An den Ostertagen und anderen kommenden Feiertagen kann der Versuch unternommen werden, verlorenen Schlaf nachzuholen. Oder man kann die Feiertage mit den Freizeittipps aus dieser Liste füllen.