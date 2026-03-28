Unternehmungen unter freiem Himmel

Die Tage werden länger, und es wird wieder mehr im Freien geboten. Wenn es warm genug ist, bieten sich Ausflugsziele wie Open-Air-Kinos oder Konzerte im Freien an. Außerdem winken Stadtfeste und Märkte. Vielerorts gibt es Frühlingsfeste, Ostermärkte oder spezielle Ausstellungen. Je nach Wetter und Abenteuerlust ist es auch eine Idee zu zelten (mit Kindern zunächst im Garten, da kann man im Notfall zurück ins Warme). Kleiner Kick gefällig? Wie wäre es mit Eisbaden? Das geht zwar auch im Winter, aber jetzt ist die Überwindung, ins kalte Nass zu steigen, nicht mehr ganz so groß.