Die Kinder der Klasse 3b aus der Grundschule „Landsbergblick“ Walldorf haben es an diesem Freitag geschafft. Sie meisterten erfolgreich das Schuljahr und freuen sich nun auf sechs Wochen Sommerferien. Während der Zeugnisausgabe gab es für sie nicht nur ihre Abschlussnoten, sondern auch liebevolle Worte des Lobs und des Ansporns von ihrer Klassenlehrerin Stefanie Holland-Moritz. Die feierliche Zeugnisausgabe begann für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b mit einem kleinen Jahresrückblick. Die Klassenlehrerin hatte dazu einige Bilder und Videos von Ausflügen gezeigt und schwelgte mit den Schülern in Erinnerung an die vergangenen Wochen und Monate. Dann war es auch schon Zeit für die Zeugnisse. Sie rief einen Schüler nach dem anderen auf und überreicht die Zeugnismappen. Für die Lehrerin war es besonders wichtig, den Kindern einige Worte mit auf den Weg zu geben, wie sie deren Leistungen einschätzt und wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Die Schüler sollten sich zuvor einen Klassenkameraden aussuchen, dem sie ein kleines Zeugnis schreiben wollen. Auf diese Weise sagten sie einander, was sie an dem anderen besonder schätzen, was dieser gut kann und was er vielleicht lieber lassen sollte. So gab ein Klassenkasper dem anderen den Ratschlag, vielleicht weniger im Unterricht zu reden. Die Schüler brachen in lautes Gelächter aus und so vergingen die Minuten ihrer letzten Schulstunde in diesem Schuljahr. Für die Grundschüler aus Walldorf folgte nach der Hofpause noch ein kleines Programm, zu dem Familien und Freunde erschienen, um einige Lehrer und die Viertklässler zu verabschieden. In ganz Thüringen wurden an diesem Freitag die Sommerferien eingeläutet.