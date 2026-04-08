Da freuen sich die Bienen: Bei strahlendem Sonnenschein können sie nun ausschwärmen und sich auch an den zartrosa bis weißen Blüten der Blutkirschen laben.
Endlich Frühling Blütenpracht macht Bienen satt
Ralph W. Meyer 08.04.2026 - 12:00 Uhr
Nach dem Winter erwacht die Natur und präsentiert ihre zarte Schönheit. Wer aktuell mit offenen Augen unterwegs ist, kann viel entdecken.
Da freuen sich die Bienen: Bei strahlendem Sonnenschein können sie nun ausschwärmen und sich auch an den zartrosa bis weißen Blüten der Blutkirschen laben.