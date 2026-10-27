Endlagersuche Ostbayern bleibt im Rennen um Deutschlands Atomendlager

Wie geht es jetzt weiter?

Die jetzt neu veröffentlichten Arbeitsstände sind noch keine verbindlichen Ergebnisse, weil die Einengung der Teilgebiete auf Standortregionen erst Ende 2027 erfolgt. Die BGE wird dann zum Abschluss der ersten Phase der Endlagersuche konkrete Regionen für die oberirdische Erkundung vorschlagen. Nach einer eingehenden Prüfung durch Wissenschaftler und das BASE entscheidet dann der Gesetzgeber, also der Bundestag, wo es in der zweiten Phase weitergeht.

27.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Atommüll

Bei der Endlagersuche geht es um einen Ort in der Tiefe zur dauerhaften Lagerung von rund 1.750 Behältern mit circa 27.000 Kubikmetern hoch radioaktivem Müll aus mehr als 60 Jahren Atomkraft-Nutzung in Deutschland. Das entspricht in etwa dem Volumen von 40 bis 45 Einfamilienhäusern.

Dafür soll nach aktueller Gesetzeslage ein Ort gefunden werden, der für eine Million Jahre sicher ist, da der Müll Hunderttausende Jahre strahlt. Aufbewahrt wird er aktuell in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern.

Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bis 2050 ein entsprechendes Endlager gefunden sein wird. Das wäre etwa 20 Jahre später als ursprünglich geplant. Bis wann das Endlager dann wirklich genutzt werden kann, ist noch offen.