Ende Mai in Sonneberg: Hier sind Puppen und Teddys die Stars

Drei Tage lang sind sie nun die Stars in Sonneberg: All die Teddys und Puppen, die wieder einmal den Weg in die Spielzeugstadt gefunden haben. So zumindest formuliert es Steffen Hähnlein, Geschäftsführer der Stadtwerke Sonneberg, zur Eröffnung des 22. Teddy- und Puppenfestes bzw. der dazugehörigen Börse in der Eishalle des Sonnebades am Donnerstag. Mit dabei sind Vertreter aus Politik – etwa Thüringens Justizministerin Beate Meißner, Landrat Robert Sesselmann oder die beiden Vize-Bürgermeister der Städte Sonneberg und Neustadt bei Coburg, Christian Dressel und Martin Stingl – sowie verschiedenste Partner, ohne die das Fest nicht stattfinden könnte. Am allerwichtigsten dafür aber sind natürlich die in diesem Jahr beinahe 90 Aussteller aus ganz Deutschland, aus Europa, gar aus den USA und ihre Vielfalt an Puppen, Teddys und allem nur vorstellbaren Zubehör, das sie mitgebracht haben.