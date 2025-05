Das Ende der Nullzinsphase 2022 hatte den europäischen Banken insgesamt in den vergangenen beiden Jahren eine Sonderkonjunktur beschert. Die Zinssenkungen des vergangenen Jahres schlagen nun in diesem Jahr durch: Der Zinsüberschuss des BayernLB-Konzerns lag im ersten Quartal bei 587 Millionen Euro, 120 Millionen weniger als vor einem Jahr. Abgesehen davon hatte die schwache Konjunktur erhöhte Einzahlungen in die Risikovorsorge zur Folge, die im Vergleich zum Vorjahresquartal von 22 auf 38 Millionen stiegen.