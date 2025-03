Auf der L1122 in Höhe Empfertshausen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren hintereinander unterwegs – das dritte Auto scherte zum Überholen aus, das zweite ebenfalls und kollidierte mit dem überholenden Fahrzeug , das dadurch in die Leitplanke gedrängt wurde.