Das Rhönschnitzerdorf Empfertshausen feiert mit den verschiedensten, über das Jubiläumsjahr verteilten Veranstaltungen sein 1200-jähriges Gründungsjubiläum. Standen das diesjährige Holzbildhauer-Symposium in der Schnitzschule, das unter dem Motto „Ein Pferd für Empfertshausen“ veranstaltet wurde, und das Sportfest im Juli bereits ganz im Zeichen der Feierlichkeiten, war die Festwoche, die am vergangenen Sonntag ihren Abschluss fand, der Höhepunkt des Jahres-Festprogramms. Für den 27. September lädt der Empfertshäuser Kleintierzuchtverein zu einer Kleintierausstellung ein und am 30. November, dem 1. Advent, findet ein „kleiner, aber feiner“ Weihnachtsmarkt an der Freilichtbühne statt.