„Es war wahrlich ein furioser Auftakt, ein Auftakt nach Maß“, so das einhellige Urteil der Organisatoren und Besucher der vielfältigen Veranstaltungen zu Beginn der Festwoche zur 1200-Jahrfeier. Vor etwa eineinhalb Jahren begannen die Planungen zum bevorstehenden großen Jubiläum im mit etwa 500 Einwohnern verhältnismäßig kleinen und beschaulichen Rhönschnitzerdorf Empfertshausen. Was die Organisatoren, insbesondere die annähernd 160 Mitglieder des im Frühjahr dieses Jahres gegründeten Heimatvereins im Zusammenwirken mit allen anderen ortsansässigen Vereinen, Sponsoren und den Dorfbewohnern auf die Beine gestellt haben und welch vielseitiges anspruchsvolles Festprogramm Einheimische und Besucher erwartet, konnte man bereits zum Auftakt der Festwoche am vergangenen Wochenende live und in Farbe erleben. In der Zeit vom 30. August bis zum 7. September steppt in Empfertshausen nicht der Bär, sondern im wahrsten Sinne des Wortes das Pferd, das Wappentier der Jubiläumsgemeinde.