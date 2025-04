Freie Wähler schlagen Modell-Kommunen vor

Vogels Stellvertreter in der Kommission, Markus Saller, sagte, für die Umsetzung müsse auch die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden angepasst werden. "Am besten wäre es, wenn der Freistaat Bayern zeitnah eine Umsetzung in ausgewählten Modell-Kommunen praktisch erproben würde", sagte der Freie-Wähler-Abgeordnete.