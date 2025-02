Dass die Suhler Ortsgruppe des Rennsteigvereins ihren Neujahrsempfang am Donnerstag in Suhl nicht mit dem Rennsteiglied beginnt, ist schlichtweg undenkbar, denn es wird schließlich zu jeder Runst – so wird die Rennsteigwanderung genannt – gesungen. Nicht nur Ernst Haberland, Vorsitzender Ortsgruppe (OG) Suhl, sang mit, sondern alle im Saal. Am Akkordeon spielte Herwig Hopf, begleitet wurde er auf der Bühne vom Moosbacher mit der Waldkatz, also von Burkhard und Ursula Kühn. Logisch, dass auch die Tochter vom Komponisten, Musiker und Sänger Herbert Roth, Karin Roth, begeistert einstimmte. Zusammen mit ihr waren viele Vereinsmitglieder und Gäste der Einladung zum ersten Neujahrsempfang gefolgt. Es war eine gelungene Premiere.