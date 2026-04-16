Empfang in der Staatskanzlei Söder ehrt Bayerns Olympioniken

München (dpa/lby) - Einige Wochen nach den Winterspielen in Italien hat Ministerpräsident Markus Söder Bayerns gemeinsam mit Sportminister Joachim Herrmann (beide CSU) Sportlerinnen und Sportler mit einem Empfang in der Staatskanzlei geehrt. "Bayern ist Sportland und insbesondere stark im Wintersport: Bei Olympia und den Paralympics in Mailand durften wir wieder überragende Leistungen feiern. Herzlichen Glückwunsch zu 5x Gold, 5x Silber, 7x Bronze und starkem Teamspirit", schrieb er im Anschluss bei der Online-Plattform X.