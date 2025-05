Herbert Müller hatte ein leichtsinniges Versprechen gegeben. „Wenn ihr gegen Bensheim in zwei Spielen weiterkommt und den Europacup holt, könnt ihr eine Woche nach Malle fahren und feiern“, sagte er vor gut zwei Wochen, quasi zur Motivation seiner Spielerinnen. Diese besiegten zunächst Bensheim im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft in zwei Spielen und holten sich am vergangenen Wochenende völlig überraschend die europäische Krone in der European League. Mit der Reise auf die Mittelmeerinsel wurde es aber (noch) nix.