Es steht der alternden Stadt Suhl gut zu Gesicht, dass es längst zur Tradition geworden ist, mehrmals im Jahr zur Begrüßung der Neugeborenen einzuladen. Immerhin erblickten 2025 bereits 88 neue Bürger in Suhl das Licht der Welt. Je nachdem, wie viele es sind, werden pro Quartal oder Halbjahr die stolzen Eltern samt ihrem Nachwuchs in einen der 15 Kindergärten, die über das gesamt Stadtgebiet verteilt sind, eingeladen.