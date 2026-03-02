So knüppelhart ist also das Leben von Profisportlern unter der Ägide von Erfolgscoach Laszlo Hollosy: Nach dem Feierwochenende endet der „Manic Monday“ mit gleich zwei Empfängen und Einträgen in Goldene Bücher mit einer ganz normalen Trainingseinheit. Allzu lange könne man die Spielerinnen des VfB Suhl an diesem Montag (2. März) deshalb nicht auf der Treppe des Alten Rathauses der Stadt stehen lassen, denn um 17.30 Uhr sei schon wieder Training, hieß es seitens der Vereinschefs. Am Dienstag muss der Pokalsieger schon wieder – nach einer weiteren Trainingseinheit am Vormittag – zum nächsten Spiel nach Schwerin aufbrechen, dem drittletzten Einsatz in dieser Hauptrunde.