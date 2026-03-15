Bilanz ziehen, sich auf das besinnen, was eine Kommune stark macht und daraus den Impuls mitnehmen, neue Ziele anzupeilen – das ist für Gehrens Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz und den Ortsteilrat Hintergrund, zum Jahresempfang der Ehrenamtlichen der Stadt zu laden. An die 130 Vereinsvertreter und Gäste aus der Kommunal- und Landespolitik waren der Einladung in den Rathaussaal gefolgt. Den Ehrenamtlichen gebührt großer Dank, sind sie eine der tragenden Säulen der Gemeinschaft in der Schobsestadt, war mehrfach zu hören und mit Beifall bekräftigt. Vereine halten das, was eine kleine Stadt ausmacht, lebendig: Das Miteinander.