Emotionaler Instagram-Beitrag: „Die Depression ist zurück“

Mit einem bewegenden Beitrag hat der deutsche Geher Jonathan Hilbert seine wiederkehrende Depressionserkrankung öffentlich gemacht. „Die Depression ist zurück und ich muss vorerst aus dem Leistungssport-Karussell aussteigen. Seit Januar habe ich wieder vermehrt Symptome wahrgenommen und dachte, ich kann es handeln und schaffe es, in der Therapie Gelerntes auch weiter alleine umzusetzen. Leider war dem nicht so“, schrieb er auf Instagram. Hilbert hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 über 50 Kilometer die Silbermedaille gewonnen.