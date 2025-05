Emotionaler Abschied Müllers "Feiertag": Meisterschale, Bierdusche - und Tränen?

Nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern verlässt Müller den FC Bayern in diesem Sommer. Nachdem sein Vertrag in München nicht verlängert worden war, wird die Vereinslegende bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA letztmals für den Rekordmeister auflaufen. Und danach? Karriereende? US-Abenteuer? Was ganz anderes?